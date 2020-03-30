''Stratejik Yol Haritalarını Gözden Geçirmeye'' davet ediyor International Data Corporation (IDC) Türkiye, BT Güvenliği Konferans Serisi etkinliklerini, 16 Nisan tarihinde IDC Dijital Platformu üzerinden gerçekleştirecek.

IDC Türkiye yazılım pazarından sorumlu Araştırma Müdürü Yeşim Öztürk'e göre, "COVID-19 vaka sayılarının ülkemizde de artmasıyla birlikte oltalama saldırılarında ciddi bir artış yaşandı. Kamu kurumları bu süreçte çalışma modellerini yeniden gözden geçirirken, birlikte çalışma uygulamlarından, iş sürekliliğine, mesajlaşma güvenliğinden, veri güvenliğine ve sistemlerin izlenmesi konusundaki eksiklerini gözden geçirerek, gerekli önlemleri hızlıca alıyorlar. Bu süreçte kurumlar, güvenlik zafiyetlerinin farkında olarak, herhangi bir saldırı yaşanmadan önce gerekli müdahaleleri yapmalıdırlar. Uç nokta güvenliği ise hassas verilerin korunması ve kurum sistemlerinin hijyeni için hayati önem taşımaktadır."

IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları konuya şöyle yaklaşıyor: "Ülkemizde COVID-19 vakalarının sayıca artmasıyla birlikte bireyler-kurumlar ve Türkiye hükümeti zaten sıkı bir karantina sistemine girdi ve gereken önlemler sıkılaştırılarak alınmaya devam ediliyor. Yerel ve uluslararası kurumsal şirketlerin çoğu uzun süre normal çalışma ortamına dönemeyecek. Kısıtlı kaynakları olan KOBİ'ler de BT'ye yatırım yapmak, işlerini dijitale almak zorunda kalacak. Salgın, tüm sektörlerde ekonomik durgunluğa yol açtı. Yemek hizmetleri, perakende, eğlence ve turizm de dahil olmak üzere birçok kuruluş Nisan sonuna kadar faaliyetlerine ara verdi. Salgın sadece sosyal üretimi ve günlük hayatı etkilemekle kalmadı, aynı zamanda BİT pazarını da olumsuz etkiledi. Salgından önemli ölçüde etkilenen ilk beş sektör, otelcilik ve gıda hizmetleri, turizm, toptan ve perakende satış, ulaşım ve üretim oldu. Bununla birlikte, salgının sağlık, kamu sektörü, internet ve yeni medya gibi sektörler üzerinde olumlu etkileri olması beklenmektedir. Bulut teknolojileri, canlı iletişim platformları, 3D yazıcılar, yapay zeka ve büyük veriler yatırımları artmaya devam edecek, IoT ve güvenlik ise bu durumdan minimum etkilenecek alanlardan biri olacak."

Kaynak: Bültenler