"Stratejik ‘veri’ yurtiçinde tutulsun"

Ankara Sanayi Odası'nın DÜNYA gazetesi ile birlikte düzenlediği yuvarlak masa toplantısının konuğu, odanın 35 numaralı Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi oldu. Komite; yazılımın bir sanayi dalı olarak kabul edilmesinin sektör açısından çok önemli olduğunu vurguladı.