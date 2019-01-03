"Stratejik ‘veri’ yurtiçinde tutulsun"
Ankara Sanayi Odası'nın DÜNYA gazetesi ile birlikte düzenlediği yuvarlak masa toplantısının konuğu, odanın 35 numaralı Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi oldu.
Ankara Sanayi Odası'nın DÜNYA gazetesi ile birlikte düzenlediği yuvarlak masa toplantısının konuğu, odanın 35 numaralı Bilgisayar Yazılımları Sanayi Meslek Komitesi oldu. Komite; yazılımın bir sanayi dalı olarak kabul edilmesinin sektör açısından çok önemli olduğunu vurguladı.
Kaynak: Dunya.com