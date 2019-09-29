Stratejik plan oy birliğiyle kabul edildi

29.09.2019 14:00

Gemlik Belediyesi stratejik planı oy birliğiyle kabul edildi.



Gemlik Belediye Meclisi'nin Ömer Kahraman hizmet binasında gerçekleştirdiği toplantıda 2020- 2024 Stratejik Planı oylandı. Gemlik Belediyesinin iç ve dış paydaşlarla gerçekleştirdiği Stratejik Plan'ın gerçekleşmesi için bütün belediye meclis üyelerinin ter akıtacağını bunun da mutluluk verici olduğunu ifade eden Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, tüm belediye meclis üyelerine teşekkür etti. Doğru işler yapıldığında tüm belediye meclis üyelerinin destek verdiğini kaydeden Sertaslan, "Bugüne kadar geçen altı aylık süre içerisinde doğru iş olduğu sürece destek ve omuz verdiniz. Böyle yapmaya devam edin lütfen bu plan sadece şahsımın değil Gemlik'in beş yılının planıdır" dedi.



Zeytinin başkenti ve Marmara'nın incisi olma hedefini yineleyen Başkan Sertaslan, Gemlik'te herkesin bu hedefe kilitlendiğinin altını çizdi. Gemlik Belediyesinin gücünün yettiği ve nefesi el verdiği kadar koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğini belirtirken, Belediye ile paydaş olan Bursa Büyükşehir Belediyesi ve merkezi hükumetle vatandaşın doğru proje olarak nitelendiği projeleri omuz omuza yapmayı hedeflediklerini de vurguladı. İç ve dış paydaşlarla Gemlik'i omuz omuza ileriye taşıyacaklarını da belirtti.



Gemlik Belediyesi 2020 - 2024 Stratejik Planı, CHP, AK Parti, MHP ve İYİ Parti meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. - BURSA

Kaynak: İHA