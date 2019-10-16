"Stratejik meselelerde neticeye ulaşamazsak referanduma gitmeliyiz"

16.10.2019 13:08

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkedeki stratejik konularda neticeye ulaşılmaması halinde referanduma gidilmesi gerektiğini söyledi.

Akademik yılın başlaması dolayısıyla Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen törende konuşan Ruhani, üzerinde anlaşmazlık bulunan meselelerde çözüm sağlanamaması halinde referanduma gidilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

ABD yaptırımlarının ülke üzerinde oluşturduğu etkiye değinen Ruhani, bu şartlarda günlük yaşamın bir şekilde sağlanabileceğini ancak gelişme ve kalkınmanın dünya ile ilişki kurmaya bağlı olduğunu dile getirdi.

Bankalar, ihracat ve ithalatın durması halinde ülkenin gelişemeyeceğini vurgulayan Ruhani, "Stratejik meselelerde yıllarca konuşup bir neticeye ulaşamazsak referanduma gidip halka sormalıyız. Tek yol budur, başka çözüm yok. Yaklaşık 40 yıldır bu konuda tartışıyoruz, bunu yıllarca daha devam ettiremeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin geleceğini ve kaderini seçimlerin belirlediğini dile getiren Ruhani, "Tüm sorunlar ve eksikliklerine rağmen toplumsal ıslah için en iyi yol sandıktır. Aşırıcılığın başarısız olması ve toplumun ıslahı sandıkla mümkündür. Ömrümü ilmi, sosyal ve siyasi tecrübelerle geçirdiğim için başka yol yoktur diyorum." ifadelerini kullandı.

Yaptırımlarla mücadeleyi komşu ülkelerin desteğine borçluyuz

Ruhani, yaptırım şartlarıyla mücadelede detay vermeksizin komşu ülkelerin desteğinden söz etti.

İran Cumhurbaşkanı, ABD yaptırımına uymayan ve kendileriyle çalışmaya devam eden komşular ve diğer bazı ülkelere yaptırımla mücadele noktasında borçlu olduklarını ifade etti.

Kaynak: AA