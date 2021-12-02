Stratejik İletişim Zirvesi Yeni

İSTANBUL (Habermetre) - 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesinin (Stratcom Summit 2021) düzenlenecek olup; söz konusu Zirveye katılmak isteyen akademisyen ve öğrenciler 03 Aralık 2021 tarihine kadar https://www. stratcomsummit. com/register2 adresinden başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabileceklerdir.

Konuya ilişkin bilgilendirme metni için tıklayınız.

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