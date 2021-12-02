Stratejik İletişim Zirvesi Yeni - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stratejik İletişim Zirvesi Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
Stratejik İletişim Zirvesi Yeni

11-12 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesinin (Stratcom Summit 2021) düzenlenecek olup; söz konusu Zirveye katılmak isteyen akademisyen ve öğrenciler 03 Aralık 2021 tarihine kadar https://www. stratcomsummit.

İSTANBUL (Habermetre) - 11-12 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezinde Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesinin (Stratcom Summit 2021) düzenlenecek olup; söz konusu Zirveye katılmak isteyen akademisyen ve öğrenciler 03 Aralık 2021 tarihine kadar https://www. stratcomsummit. com/register2 adresinden başvuru formunu doldurarak kayıt yaptırabileceklerdir.

Konuya ilişkin bilgilendirme metni için tıklayınız.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title