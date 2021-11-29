Strateji oyunu War in the East 2, Steam'e geliyor

Gary Grigsby's War in the East 2, 10 Aralık'ta Steam'de yayınlanacak. Daha önce yayıncı Slitherine'in internet sitesi mağazasına özel olan savaş oyunu, şimdiye kadar yapılmış bir savaş cephesinin en kapsamlı simülasyonu olarak adlandırılmaktadır.

1941 ve 1945 yılları arasında Sovyetler Birliği ile Nazi Üçüncü Reich arasındaki çatışmayı ayrıntılı olarak simüle edilmektedir. Doğu Cephesi, İkinci Dünya Savaşı'nın en belirleyici tiyatrosu ve en büyük kara savaş alanı. Sonuna kadar bir mücadele, Üçüncü Reich ile Sovyetler Birliği arasında, her biri milyonları yöneten Toplam Savaş.

Gary Grigsby's War in the East 2, daha gerçekçi, daha tarihsel olarak daha zengin ve daha zorlu bir strateji deneyimi sağlamak için çevrilmemiş taş kalmadan, Doğu'daki orijinal Savaşın tamamen elden geçirilmesi ve iyileştirilmesidir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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