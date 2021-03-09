Strateji Oyunu Frozenheim duyuruldu
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Strateji Oyunu Frozenheim duyuruldu

09.03.2021 22:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 22:20
Strateji Oyunu Frozenheim duyuruldu

Viking temalı strateji oyunu.

Yayıncı Hyperstrange ve geliştirici Paranoid Interactive, Viking temalı strateji oyunu Frozenheim'ı PC için 20 Mayıs'ta  üzerinden çıkış yapacağını duyurdu.

Frozenheim, yerleşiminizi sürdürürken ve genişletirken dengelemek için ayrıntılı yönetim mekaniği ve çoklu ilerleme ağaçları sunan sakin bir İskandinav şehir kurma oyunudur. Yaya olarak ve teknelerle keşif partileri başlattığınızda, yalnızca yararlanabileceğiniz kaynakları keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda sizi yok etmek isteyen düşmanların dikkatini çekeceksiniz.

Frozenheim Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

    • 64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

      İşletim Sistemi:  Windows 7 or better

      İşlemci:  Dual Core 3.2 GHz processor

      Bellek:  4 GB RAM

      Ekran Kartı:  GeForce GTX 660, Radeon R7 265 or equivalent with 2 GB of video RAM

      DirectX:  Sürüm 11

      Depolama:  3 GB kullanılabilir alan

      Ses Kartı:  DirectX compatible

      Kaynak: Playerbros

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