Strateji Oyunu Frozenheim duyuruldu

Yayıncı Hyperstrange ve geliştirici Paranoid Interactive, Viking temalı strateji oyunu Frozenheim'ı PC için 20 Mayıs'ta üzerinden çıkış yapacağını duyurdu.

Frozenheim, yerleşiminizi sürdürürken ve genişletirken dengelemek için ayrıntılı yönetim mekaniği ve çoklu ilerleme ağaçları sunan sakin bir İskandinav şehir kurma oyunudur. Yaya olarak ve teknelerle keşif partileri başlattığınızda, yalnızca yararlanabileceğiniz kaynakları keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda sizi yok etmek isteyen düşmanların dikkatini çekeceksiniz.

Frozenheim Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 or better

İşlemci: Dual Core 3.2 GHz processor

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 660, Radeon R7 265 or equivalent with 2 GB of video RAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 3 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX compatible

Kaynak: Playerbros