Strateji Oyunu Frozenheim duyuruldu
Viking temalı strateji oyunu.
Yayıncı Hyperstrange ve geliştirici Paranoid Interactive, Viking temalı strateji oyunu Frozenheim'ı PC için 20 Mayıs'ta üzerinden çıkış yapacağını duyurdu.
Frozenheim, yerleşiminizi sürdürürken ve genişletirken dengelemek için ayrıntılı yönetim mekaniği ve çoklu ilerleme ağaçları sunan sakin bir İskandinav şehir kurma oyunudur. Yaya olarak ve teknelerle keşif partileri başlattığınızda, yalnızca yararlanabileceğiniz kaynakları keşfetmekle kalmayacak, aynı zamanda sizi yok etmek isteyen düşmanların dikkatini çekeceksiniz.
Frozenheim Sistem Gereksinimleri
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 or better
İşlemci: Dual Core 3.2 GHz processor
Bellek: 4 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 660, Radeon R7 265 or equivalent with 2 GB of video RAM
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 3 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX compatible
Kaynak: Playerbros