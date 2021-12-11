Stratcom Summit'21 - UNICEF Küresel İletişim ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Escudero
AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel
UNICEF Küresel İletişim ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Paloma Escudero, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit'21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.
UNICEF Küresel İletişim ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Paloma Escudero, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit'21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.