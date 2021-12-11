Stratcom Summit'21 - UNICEF Küresel İletişim ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Escudero - Haberler
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Stratcom Summit'21 - UNICEF Küresel İletişim ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Escudero

AA / Melik Fırat Yücel - Haberler | Güncel

UNICEF Küresel İletişim ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Paloma Escudero, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit'21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.

UNICEF Küresel İletişim ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Paloma Escudero, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen Stratcom Summit'21 Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde konuştu.

Stratcom Summit'21 - UNICEF Küresel İletişim ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Escudero

Stratcom Summit'21 - UNICEF Küresel İletişim ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Escudero

Stratcom Summit'21 - UNICEF Küresel İletişim ve Savunuculuk Bölümü Direktörü Escudero

AA / Melik Fırat Yücel - Son Dakika Haberleri

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