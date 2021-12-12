Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) devam ediyor.

Stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getiren zirvede, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, "İletişim ve Fotoğrafçılık" panelinde konuştu.

Fotoğrafın iletişime etkisini anlatan Yurdakul, fotoğrafta öne çıkan çekim teknikleri ve başlıklarını sıraladı. Yurdakul, sıra dışılık, zıtlık, yakınlık, canlılık, zamanındalık gibi birçok kriterin fotoğrafta oluşturduğu duyguya vurgu yaptı.

AA'nın kadın foto muhabirlerinden örnek vererek, haber fotoğrafçılığı başta olmak üzere görsel çalışma alanlarında kadınların güçlenmeye başladığını belirten Yurdakul, "(Kadınların) Çok ciddi avantajları var. İnsanlarla iletişimi daha güçlü, daha nahifler, haber cilik içerisindeki aksiyonlarda daha kolay yer alabiliyorlar." dedi.

Görsel dezenformasyona da değinen Yurdakul, "Fotoğraf ve görüntü, iletişimdeki en önemli delil kaynaklarından bir tanesidir, belgedir hepsi. Çağımızda her görsel içerik, zihninizde peşinen kabul görmeden önce hassasiyetleri sorgulanmalıdır." ifadesini kullandı.

Fotoğraf, video ya da bunların birleşiminden oluşan multimedya çalışmaları gibi görsellerin artık dijital iletişimde en fazla kullanılan, kişiyi en fazla ikna eden unsurların başında geldiğini aktaran Yurdakul, görsellerin çok iyi değerlendirilmesi, iyi analiz edilmesi ve bir görsel içerikle ilgili kanaat sahibi olmadan önce her unsurunun dikkatle araştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Dün başlayan ve bugün sona erecek zirveye akademi, düşünce kuruluşları, kamu sektörü, medya, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katılım sağlıyor.

İki ayrı sahnede 23 farklı ülkeden toplam 121 konuşmacı ve 3 binden fazla davetlinin bir araya geldiği zirvede, "Algoritmalar İnsan Hayatını Nasıl Şekillendiriyor?", "Hedef Kitlenin Çekirdeğine Erişmek: Nükleer Enerjinin İletişimi", "Hakikat Ötesi Çağda Kamuoyu", "Stratejik Analiz ve Veri Çözümlemeleri", "Stratejik İletişimde Uzmanlaşmak: Araştırma Gündemine Yeniden Bakış", "Dijital Çağda Geleceği Tüketici Sezgileriyle Şekillendirmek", "TRT: Stratcom Özel", "Çevrimiçi Yayın Platformlarının Artan Popülaritesi", "Hikaye Anlatımı ve Hikaye Anlatıcıları", "Medya Harcamalarının Değişen Yönü", "Yaratıcı Endüstrilerin Geleceği", "NATO'nun Stratejik İletişim Öncelikleri", "Daha Fazla Kamuoyu Daha Çok Diplomasi" konuları ele alınırken, öğleden sonra gerçekleştirilecek oturumlarda ise "Elektrik ve Akım: Limitsiz ve Özerk Girişimin Gelecekteki Tasarımı", "Stratejik İletişimde Medya Planlaması", "Türkiye Markalarının İletişimi", "Medya Etiği ve Editoryal Politikalar", "DAEŞ ile Ön Saflarda Mücadele", "Kovid-19 Salgını Döneminde İletişim", "Bugüne İlham Olmak: İletişimde Kadın Liderler", "Dezenformasyon ve Kriz", "Sanal Dünyada Güvenlik ve Ağlar" başlıklarında panel düzenlenecek.

Zirve, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT Genel Müdürü Zahid Sobacı ve Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün konuşacağı kapanış oturumuyla sona erecek.

AA / Kübra Kara - Son Dakika Haberleri

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