Stratcom Summit'21 - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Dijital Medya Başkanı Miklos Gaspar

FIRAT, MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getiren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. "Hedef Kitlenin Çekirdeğine Erişmek: Nükleer Enerjinin İletişimi " başlıklı panele katılan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Dijital Medya Başkanı Miklos Gaspar konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev makas koleksiyonu bu sergide AA - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet