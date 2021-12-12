Stratcom Summit'21 - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Dijital Medya Başkanı Miklos Gaspar - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Stratcom Summit'21 - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Dijital Medya Başkanı Miklos Gaspar

AA - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getiren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

FIRAT, MALATYA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca düzenlenen ve stratejik iletişim konusunda dünyanın dört bir yanından alanında uzman isimleri bir araya getiren Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (Stratcom Summit '21) Haliç Kongre Merkezi'nde devam ediyor. "Hedef Kitlenin Çekirdeğine Erişmek: Nükleer Enerjinin İletişimi " başlıklı panele katılan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Dijital Medya Başkanı Miklos Gaspar konuşma yaptı.

Stratcom Summit'21 - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Dijital Medya Başkanı Miklos Gaspar

Stratcom Summit'21 - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Dijital Medya Başkanı Miklos Gaspar

Stratcom Summit'21 - Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Dijital Medya Başkanı Miklos Gaspar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev makas koleksiyonu bu sergide

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dev makas koleksiyonu bu sergide

AA - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title