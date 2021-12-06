İSTANBUL (Habermetre) - 11-12 Aralık 2021 Tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Stratcom Summit 2021 etkinliğini takip etmek isteyen basın mensuplarının 9 Aralık 2021 saat 17. 00'a kadar https://akreditasyon. iletisim. gov. tr adresinden akreditasyon başvurusu yapmaları rica olunur.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi için https://www. stratcomsummit. com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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