Stratcom Summit 2021 - Haberler
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Stratcom Summit 2021

Habermetre - Haberler | Toplum
Stratcom Summit 2021

11-12 Aralık 2021 Tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Stratcom Summit 2021 etkinliğini takip etmek isteyen basın mensuplarının 9 Aralık 2021 saat 17. 00'a kadar https://akreditasyon. iletisim. gov. tr adresinden akreditasyon başvurusu yapmaları rica olunur.

İSTANBUL (Habermetre) - 11-12 Aralık 2021 Tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Stratcom Summit 2021 etkinliğini takip etmek isteyen basın mensuplarının 9 Aralık 2021 saat 17. 00'a kadar https://akreditasyon. iletisim. gov. tr adresinden akreditasyon başvurusu yapmaları rica olunur.

Etkinlik ile ilgili detaylı bilgi için https://www. stratcomsummit. com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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