Strasbourg Lille maçında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik rüzgarı! Lille "Kral" tweeti | Strasbourg - Lille maç sonucu
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Strasbourg Lille maçında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik rüzgarı! Lille "Kral" tweeti | Strasbourg - Lille maç sonucu

04.10.2020 18:15 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:21
Strasbourg Lille maçında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik rüzgarı! Lille

Fransa Ligue 1'in 6. hafta maçında Lille, Strasbourg'u mağlup etti. Zeki Çelik ve Burak Yılmaz ise maçın yıldızı oldu. Strasbourg - Lille maç sonucu kaç kaç?

Fransa Ligue 1'de Strasbourg, Lille'yi konuk etti. Lille, sahadan 3-0 galip ayrılırken Zeki Çelik ve Burak Yılmaz attığı gollerle takımlarına galibiyeti getirdiler.

Lille'de golü 21. dakikada ilk olarak ağlarla buluşturan isim Zeki Çelik olurken 53'te Renato Sanches farkı ikiye artırdı. 68. dakikada ise sahneye çıkan isim Burak Yılmaz oldu ve maçı bitiren golü attı.

STRASBOURG LILLE MAÇ SONUCU | LILLE "KRAL" TWEETİ

Burak Yılmaz'ın golünün ardından Lille, Twitter hesabından Türkçe bir şekilde 'Kral' yazarken Türkiye bayrağı emojisi kullandı.

Strasbourg Lille maçında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik rüzgarı! Strasbourg - Lille maç sonucu

Bu sonucun ardından Lille, 6. hafta sonunda 4. galibiyetini aldı ve namağlup gidişatını sürdürdü.

YUSUF YAZICI 74. DAKİKADA OYUNA DAHİL OLDU

Lille'de top koşturan milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, maç boyunca sahada kaldı. Burak Yılmaz 90+2. dakikada yerini Weah'a bırakırken, Yusuf Yazıcı 74. dakikada Andre'nin yerine oyuna dahil oldu.

Ligde oynadığı 6. maçta 4. galibiyetini alan Lille, 14 puan ve maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. kez mağlup olan Strasbourg ise 3 puanla 18. sırada yer aldı.

Lille, gelecek hafta Lens'i ağırlayacak. Strasbourg ise Lyon'u konuk edecek.

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