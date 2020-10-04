Strasbourg Lille maçında Burak Yılmaz ve Zeki Çelik rüzgarı! Lille "Kral" tweeti | Strasbourg - Lille maç sonucu

Fransa Ligue 1'in 6. hafta maçında Lille, Strasbourg'u mağlup etti. Zeki Çelik ve Burak Yılmaz ise maçın yıldızı oldu. Strasbourg - Lille maç sonucu kaç kaç?