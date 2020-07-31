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Strasbourg'da 5 oyuncuda koronavirüse rastlandı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Strasbourg'da 5 oyuncuda koronavirüse rastlandı
31.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 01.08.2020 01:19

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg'da 5 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Fransız ekipten yapılan açıklamada, oyunculara yapılan testler sonucunda 5 kişide koronavirüse rastlandığı duyuruldu.

Virüse yakalananların isimleri verilmezken, kendilerini evlerinde izole ettikleri bildirildi.

Açıklamada ayrıca, yarın Nancy takımına karşı oynanması planlanan hazırlık maçının iptal edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

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