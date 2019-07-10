Stranger Things'in 4. Sezonda Final Yapacağı İddia Edildi

Netflix'in orijinal film içerikleri genel olarak çok başarılı bulunmuyor. Yayın platformunun dizileri arasında ise başarılı örnekler var. Stranger Things, hem izlenme sayısı hem de eleştirmen yorumları açısından Netflix'in en başarılı yapımları arasında yer alıyor.

Stranger Things, yapı olarak bir noktada bitmesi gereken bir dizi. Drama içeren ve belli bir konuyu takip eden diziler bir noktada sona ermek zorunda kalıyor. Zaten dizinin oyuncu ve yapımcı kadrosu da çok fazla bir sürelerinin kalmadığını söylüyor. WGTC'ye göre gelecek sezon dizinin final sezonu olacak.

Netflix, Stranger Things'in 5 sezon sürmesini planlamıştı

WGTC'de yer alan habere göre dizinin ilk başındaki fikir beş sezonluk bir yapıma imza atmaktı. Bu fikirden vazgeçilme sebebi ise dizinin temelini oluşturan "çocuklar kötülüğe karşı" temasının "genç yetişkinler kötülüğe karşı" temasına dönmesini engellemek.

Bir sonraki sezon dizinin final sezonu olduğunda Netflix, bunun son sezon olduğunu belirtecek mi yoksa sezon başladığında mı öğreneceğimiz bilinmiyor. Yapımın yıldızlarından David Harbour, diğer meşhur bilim kurgu serileri gibi Stranger Things'in de doğal bir sona ulaşan, dolu bir hikayesi olacağını söyledi.

Stranger Things'in ilk üç sezonu şu anda Netflix ekranlarında yayınlanıyor.