Stranger Things'in 3. Sezonu, Netflix'te Yayınlandı

Netflix'in favori dizilerinden olan ve yeni sezonu uzun bir süredir beklenen Stranger Things, bugün itibarıyla üçüncü sezonunu yayınladı. Bugün saat 10.01'de yayına sunulan dizi, hayranlarının karşısına çıktı. Netflix, Twitter resmi hesabı üzerinden dizinin yayınlandığını duyurdu.

Netflix'te muazzam bir başarıya ulaşan Stranger Things, onlarca ödülün yanı sıra Netflix aboneleri için de devasa bir yapım oldu. İkinci sezonun ilk bölümü, çıktığı günden sonraki ilk üç gün içerisinde 15 milyondan fazla izlenmişti. Bunun yanı sıra ikinci sezonun tüm bölümleri aynı süre zarfında 4 milyondan fazla izlendi.

Netflix, Stranger Things'in üçüncü sezonunu tanıtma konusunda Roblox ve Fortnite gibi isimlerle çalışarak dizinin uluslararası bir şekilde duyurulmasını sağlamıştı. Büyük bir beklentinin ardından da dizi şu anda erişime açıldı.

Netflix'in en başarılı dizilerinden biri olan Stranger Things'in üçüncü sezonunu hemen izlemeye başlayabilirsiniz. Hatırlamak isteyenler, aşağıdaki video aracılığıyla üçüncü sezon fragmanına ulaşabilirler.