Stranger Things, 3. Sezonuyla Netflix'te İzlenme Rekorlarını Altüst Etti

Netflix'in sevilen dizisi Stranger Things'in üçüncü sezonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde Bağımsızlık Günü'nde yayına girdi ve o zamandan bu yana izlenme rekorlarını altüst etti. Uzun bir süredir beklenen ve beklenişi süresince kendisinden birçok kez bahsettiren Stranger Things, izlenme konusunda Netflix platformunda yeni rekorlara imza attı.

Netflix'in Twitter üzerinden yaptığı açıklamaların sonucunda edilen bilgilerde 4 gün içerisinde 40,7 milyon insanın diziyi izlediği belirtildi. Netflix'in resmi Twitter sayfasının yolladığı tweet ise şu şekilde:

"Stranger Things 3, Netflix rekorlarını kırıyor!

40,7 milyon hesap, 4 Temmuz tarihindeki çıkıştan bu ana diziyi izliyor. İlk dört günlük verilere baktığımız zaman tüm dizi ve filmlerin rekorunu kırdı. Dahası, 18,2 milyon kişi tüm sezonu bitirdi."

Şu an için bu veriler Netflix'ten geldiği ve bağımsız bir kaynak tarafından bildirilmediği için verilerin doğruluğunu teyit etmek mümkün değil. Özellikle Netflix'in ölçüm konusunda bir filmin ya da dizinin 'izlendi' olarak nitelendirilebilmesi için bir filmin ya da dizinin %70'ini izlemesi yeterli oluyor. Bu sebepten dolayı gerçekten kaç kişinin diziyi tamamen izlediğini bulmak fazlasıyla zor.

Netflix, Stranger Things'den önce Adam Sandler ve Jennifer Aniston'ın Murder Mystery isimli filmin çıkışının ilk üç gününde 30 milyon kişinin filmi izlediğini belirtmişti. 45 milyon hesap, Sandra Bullock'un Bird Box filmini ilk yedi günde izledi. Tüm bu sayılara bakıldığı zaman Stranger Things'in 40,7 milyon kişinin dört gün içerisinde bu sayılara ulaşması, son derece büyük bir başarı olarak karşımıza çıkıyor.