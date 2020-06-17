Strange But True Filmi
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Genç bir kadın olan Melissa, erkek arkadaşı Ronnie'nin trajik ölümüyle büyük bir yıkıma uğrar. Yaşadığı acı ile uzun süre başa çıkamayan Melissa, aradan geçen beş yılın ardından Ronnie'nin ailesini ziyaret eder. Melissa, bu ziyaret sırasında Ronnie'nin çocuğuna hamile olduğunu söyler. Ronnie'nin ailesi söylenenleri ciddiye almaz ve Melissa'nın hasta olduğunu düşünür. Ancak sonrasında yaşananlar herkesi derinden etkiler.
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Strange But True
Yapımcı Firma: Automatik Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: Kanada
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 96 dk.
Dağıtıcı Firma: Automatik Entertainment
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com