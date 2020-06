Strange But True Filmi Strange But True filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Strange But True filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Genç bir kadın olan Melissa, erkek arkadaşı Ronnie'nin trajik ölümüyle büyük bir yıkıma uğrar. Yaşadığı acı ile uzun süre başa çıkamayan Melissa, aradan geçen beş yılın ardından Ronnie'nin ailesini ziyaret eder. Melissa, bu ziyaret sırasında Ronnie'nin çocuğuna hamile olduğunu söyler. Ronnie'nin ailesi söylenenleri ciddiye almaz ve Melissa'nın hasta olduğunu düşünür. Ancak sonrasında yaşananlar herkesi derinden etkiler. Filmin Türü: Gerilim Orijinal Adı: Strange But True Yapımcı Firma: Automatik Entertainment Yapım Yılı: 2019 Yapım Ülkesi: Kanada Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 96 dk. Dağıtıcı Firma: Automatik Entertainment Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Strange But True Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com