Stopere İlk Aday Mangala

Fenerbahçe önce Kjaer'in satışı için Milan yönetimiyle masaya oturdu. İtalyan yöneticiler 10 milyon Euro teklif etti. Ancak Sarı-Lacivertliler 12 milyondan aşağıya inmedi. Milan sonunda pes etti ve bu rakamı kabul etti. Bunun ardından Fenerbahçe Kjaer'in boşluğunu doldurmak için harekete geçti. İlk olarak Real Madrid'den ayrılan Pepe ile temasa geçildi. Ancak Beşiktaş, Çin ve Avrupa kulüpleriyle dirsek temasında olan Portekeizli stoperin maliyeti çok yüksek bulundu ve ibre Mangala'ya çevrildi. Fenerbahçe M.City'li Fransız stoperin kiralanması için düğmeye bastı.



MANGALA EURO 2016'DA FORMA GİYMİŞTİ



Geçtiğimiz sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren ve iyi bir perfonmans gösteren Mangala için hem Manchester City hem de oyuncunun menajeri ile temasa geçildi. Görüşmelerin olumlu seyrettiği ve kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelebileceği öğrenildi. Sarı-Lacivvertliler'in kiralama bedeli olarak 2.5 milyon Euro gibi bir rakam vermesi bekleniyor. Bu rakamın altına inilmesi için de ciddi bir uğraş var. Mangala, Fransa'nın EURO 2016 kadrosunda da vardı.



(Takvim)