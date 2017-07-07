Stopere Bir Takviye Daha!

Savunmayı Maicon ile güçlendiren Galatasaray'ın Zenit'te forma giyen Portekizli Neto'yu istediği iddia edidi.



Zenit'in yeni teknik direktörü Roberto Mancini'nin ise Neto'yu beğenmesine rağmen gelebilecek iyi bir teklif halinde yönetimin 29 yaşındaki futbolcuyu göndereceği, Galatasaray'ın da transferde en avantajlı kulüplerden biri olduğu kaydedildi.



İtalyan futbolcuyu yakından takip eden Tudor'un, Siena döneminden tanıdığı Neto'nun ismini yönetime verdiği ifade edildi.



(Fotomaç)