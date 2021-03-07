'Stop Erdoğan' skandalına Kırıkkale'den 'Love Erdoğan' yanıtı
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'Stop Erdoğan' skandalına Kırıkkale'den 'Love Erdoğan' yanıtı

07.03.2021 15:04 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:07
'Stop Erdoğan' skandalına Kırıkkale'den 'Love Erdoğan' yanıtı

Kırıkkale Belediyesi tarafından kentteki LED ekranlara ABD'de reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı 'Stop Erdoğan' ilanlarına karşı cevap olarak 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı.

Kırıkkale Belediyesi tarafından kentteki LED ekranlara ABD'de reklam panolarında yer alan Türkiye aleyhtarı 'Stop Erdoğan' ilanlarına karşı cevap olarak 'Love Erdoğan' görseli yansıtıldı.

ABD'nin New York kentindeki bazı caddelerde bulunan reklam panolarına Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşıtı ifadeler içeren ilanlara tepkiler sürüyor. Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı'nın talimatı ile "Stop Erdoğan" ifadesine yanıt olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki LED panoya "Love Erdoğan" görseli yansıtıldı.

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı konuya ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Kırıkkale'den bütün dünyaya selam olsun. Davan davamız, yolun yolumuzdur" dedi. Söz konusu görsel, sosyal medyada da büyük beğeni topladı. - KIRIKKALE

'Stop Erdoğan' skandalına Kırıkkale'den 'Love Erdoğan' yanıtı
'Stop Erdoğan' skandalına Kırıkkale'den 'Love Erdoğan' yanıtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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