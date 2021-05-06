Stonefly çıkış tarihi belli oldu! PC ve konsollar için çıkış yapacak
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Stonefly çıkış tarihi belli oldu! PC ve konsollar için çıkış yapacak

Stonefly çıkış tarihi belli oldu! PC ve konsollar için çıkış yapacak
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncılığını MWM Interactive ve Creature it the Well tasarlaycılığını ise Flight School Studio'nun yaptığı aksiyon ve macera oyunu Stonefly'ın çıkış tarihini açıkladı.

Oyun 1 Haziran itibariyle PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve PC (Steam, Epic Games Store) platformlarında ulaşılabilir olarak yerini alacak.

STONEFLY TANITIM YAZISI

Rüzgârı arkana al ve Stonefly'ın vahşi doğasında süzül. Parlak fakat naif bir mucit olan Annika Stonefly'ın aklını ve stratejisini kullanarak kayıp aile yadigârını kurtarması gerekiyor. Bitkilerin ve hayvanların üzerinde stratejik olarak uçarak aç böceklerle, maceralarla ve unutulmaz karakterlerle karşılaş. Yolculuğun sırasında kendini keşfetme, aile, miras ve aidiyet temalı, hayat dolu bir hikâyeyi ortaya çıkaracaksın.

- Robotun için yeni beceriler icat edip üret ve oyun tarzına uyum sağlayacak şekilde özelleştir.

- Mineralleri toplamak için çeşitli böcek türlerini al ve daha sonra onları özelleştirilmiş robot parçaları üretmek için kullan.

- Dışlanmış robot pilotlarının kurduğu Acorn Corps ekibinin unutulmaz karakterleriyle ilişkilerini geliştir.

- Görevler sırasında ağaçlık alanların, bataklıkların, keskin dikenli çalıların ve nefes kesen doğanın üzerinde süzül.

- Yüzyıl ortası modern tasarım ve doğal yaşamdan ilham alan zengin el çizimleri.

- Eşsiz ve yetenek dolu böcek karşılaşmalarının yaşandığı, sessiz ve sakin bir aksiyon-macera oyunu. Sersemlet. Vur. Ganimetleri topla.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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