Stoltenberg: Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz - Haberler

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Stoltenberg: Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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NATO'nun olağanüstü sanal zirvesinin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

NATO'nun olağanüstü sanal zirvesinin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, " Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya'nın Avrupa kıtasında barışı bozduğunu belirterek, "Diplomatik bir çözüm bulmak için tüm çabalarımıza rağmen aylardır uyardığımız şey gerçekleşti. Kasıtlı, soğukkanlı ve uzun zamandır planlanmış saldırının tek sorumluluğu Moskova'ya aittir. Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın cesur insanlarının yanındayız. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, kendini savunma hakkını ve kendi yolunu seçme hakkını tam olarak destekliyoruz" şeklinde konuştu.


Stoltenberg: Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz

Stoltenberg: Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz

Stoltenberg: Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz

Demirören Haber Ajansı - Dünya

Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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