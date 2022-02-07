Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları için Erdoğan'a teşekkür etti - Haberler
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Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları için Erdoğan'a teşekkür etti

AA, Ömer Tuğrul Çam - Güncel
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Stoltenberg, Rusya-Ukrayna krizinin çözümüne yönelik çabaları için Erdoğan'a teşekkür etti

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Rusya-Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Rusya- Ukrayna krizine siyasi çözüm bulunmasına yönelik desteği ve kişisel girişimlerinden dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki yığınağını görüştüklerini kaydeden Stoltenberg, "Siyasi çözüm bulunması için aktif desteği ve kişisel çabalarından dolayı kendisine teşekkürlerimi ilettim." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Ukrayna'ya güçlü pratik desteğini memnuniyetle karşıladığını kaydeden Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğa hazır olduğunu vurguladı.

AA / Ömer Tuğrul Çam - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haber

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