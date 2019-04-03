Stoltenberg Rusya Konusunda Uyardı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresi'nde Rusya'nın askeri varlığının yayıldığını söyleyerek tehlikeye dikkat çekti. Stoltenberg, nefretin, sevgiye karşı yenileceğinin altını çizerek, "Bunu Yeni Zelanda'daki camilerin bahçesine bırakılan çiçeklerde gördüm" dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Kongresi'nde konuşma yaptı. NATO'nun kuruluşunun 70'inci yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Dışişleri Bakanları Toplantısı vesilesiyle geldiği ABD'de olan Stoltenberg'in konuşması sık sık alkışlandı. Rusya'ya nazaran NATO'nun Avrupa'ya karasal nükleer füze yerleştirme niyeti olmadığını belirten Stoltenberg, NATO'nun caydırıcılık için her zaman gerekli adımları atacağının altını çizdi.

"TERÖRİSTLERİN HEPSİ AYNI" Stoltenberg, "Bazı teröristler dini, bazıları da siyasi ideolojiyi suistimal ediyor. Birbirinden farklı olduğunu iddia edip, farklı nedenlerle savaşıyorlar ancak hepsi aynı. Hepsi nefrete, şiddete, masum erkekleri, kadınları ve çocukları öldürmeye inanıyor. Korkaktan başka bir şey değiller" dedi. Teröre karşı cevabın, daha fazla açıklık ve demokrasi olması gerektiğini söyleyen Stoltenberg, "Özgürlük baskıya, hoşgörüsüzlük hoşgörüye ve sevgi nefrete üstün gelecek. Bunu Yeni Zelanda'daki camilerin bahçesine bırakılan çiçeklerde gördüm" görüşünü paylaştı.

RUSYA YAYILIYOR Rusya'nın askeri varlığının yayıldığına dikkat çeken Stoltenberg, eski Rus ajan Sergey Skripal'in İngiltere'de zehirlenmesi olayını da hatırlatarak, "Suriye'deki katil Esad rejimine destek verdi. NATO müttefikleri ve ortaklarının parlamentolarına güç nakil şebekelerine kadar her alanda siber saldırılar düzenledi. Demokrasiye karşı saldırdı. Rusya'yı Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na (INF) dönmeye davet ediyorum" çağrısında bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA