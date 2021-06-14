Stoltenberg: "NATO değişikliklere adapte oldukça tarihin en başarılı ittifakı olarak kalacak"
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Stoltenberg: "NATO değişikliklere adapte oldukça tarihin en başarılı ittifakı olarak kalacak"

Stoltenberg: 'NATO değişikliklere adapte oldukça tarihin en başarılı ittifakı olarak kalacak'
Anadolu Ajansı / Selen Temizer - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nde verilecek en büyük mesajın "İttifak'ın değişikliklere adapte olduğu sürece tarihin en başarılı ortaklığı olarak kalacağı" olduğunu söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Zirvesi'nde verilecek en büyük mesajın "İttifak'ın değişikliklere adapte olduğu sürece tarihin en başarılı ortaklığı olarak kalacağı" olduğunu söyledi.

Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğleden sonra düzenlenecek NATO Zirvesi marjında gerçekleştirilen Brüksel Forum'un açılışında konuştu.

ABD'deki yönetim değişikliğinin NATO'ya etkisini değerlendiren Stoltenberg, "ABD Başkanı Joe Biden'ın NATO'ya güçlü ve kişisel bağlılığını görmek harikaydı. NATO'yu çok iyi biliyor ve Kuzey Amerika ile Avrupa'nın NATO'da beraber çalışması fikrine inanıyor." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'dan güçlerini çekmesiyle ilgili, "ülkede kalmanın büyük riskler barındırdığını" belirterek geride Afganistan'da iyi eğitilmiş ve donatılmış güvenlik güçleri bıraktıklarına işaret etti.

Bu noktada müttefiklerin ortak bütçeye katkılarını artırmaları gerektiğine dikkati çeken Stoltenberg, daha fazla yerel gücü eğiterek komşu bölgelerde istikrarı sağlamanın NATO'nun 2030 hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

"Bugün burada gelecek için istekli bir gündem üzerine anlaşmak için bulunuyoruz." diye konuşan Stoltenberg, şöyle devam etti:

"NATO'nun 2030 gündemi, kolektif güvenliğimizi pekiştirmek, mukavemetimizi güçlendirmek, teknolojik eşiğimizi keskinleştirmekle ilgilidir. NATO ilk defa iklim değişikliğini güvenliğimiz için önemli bir konu olarak kabul edecek. Gündemimizdeki ana mesaj, NATO'nun değişikliklere adapte olduğu sürece tarihin en başarılı ittifakı olarak kalacak olmasıdır."

Rusya'dan yönelen tehdide karşı bu ülke ile diyalog içinde olunması gerektiğinin altını çizen Stoltenberg, ABD Başkanı Biden'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile 16 Haziran'da bu çerçevede bir araya geleceğini anımsattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selen Temizer

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