Stoltenberg: "NATO bünyesinde Türkiye ve Yunanistan'ı bir araya getirmeyi başardık"
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Stoltenberg: "NATO bünyesinde Türkiye ve Yunanistan'ı bir araya getirmeyi başardık"

07.10.2020 19:39 | Son Güncelleme: 07.10.2020 19:44
Stoltenberg:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimin düşürülmesine ilişkin "NATO bünyesinde Türkiye ve Yunanistan'ı bir araya getirmeyi başardık.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan gerilimin düşürülmesine ilişkin "NATO bünyesinde Türkiye ve Yunanistan'ı bir araya getirmeyi başardık. (İki taraf arasında) Kaza ve hadiselerin yaşanma riskini azaltmak için bizim 'ayrıştırma usulleri mekanizması' olarak adlandırdığımız mekanizmayı hayata geçirdik." dedi.

Slovakya'nın başkenti Bratislava'da düzenlenen "Bratislava Küresel Güvenlik Forumu'na (GLOBSEC)" video konferans yoluyla katılan Stoltenberg, güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Stoltenberg, hafta başında Türkiye ve Yunanistan'a yaptığı ziyaretlere değinerek, iki ülkenin NATO'nun önemli müttefikleri olduğunu, bazı konularda taraflar arasında ciddi fikir ayrılıklarının yaşandığını kaydetti. Stoltenberg farklılıkların çözümünün diyalog ve birlikte bir çıkış yolu bulmaktan geçtiğine inandığını söyledi.

Türkiye ve Yunanistan arasında mekanizma

İki ülke arasında tansiyonun geçen hafta düşüşe geçtiğini anımsatan Stoltenberg, "NATO bünyesinde Türkiye ve Yunanistan'ı bir araya getirmeyi başardık. (İki taraf arasında) Kaza ve hadiselerin yaşanma riskini azaltmak için bizim 'ayrıştırma usulleri mekanizması' olarak adlandırdığımız mekanizmayı hayata geçirdik." şeklinde konuştu.

Stoltenberg, Akdeniz'de müttefikler arasında istenmeyen bir kazanın yaşanmasını önlemek için NATO askeri komitesinin taraflarla temas halinde olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

"Bu durum, NATO'nun müttefikler arasındaki farklılıkların yol açtığı anlaşmazlık ve tansiyonu azaltmak için nasıl birlikte hareket ettiğine güzel bir örnek."

Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında süren çatışmaların kaygı verici olduğunun altını çizerek, taraflara ateşkes çağrısını yineledi.

NATO için yeni stratejik konsept

NATO'nun yeni bir stratejik konsepte ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Stoltenberg, "2010'dan bu tarafa dünya köklü bir değişim yaşadı. NATO'nun başarısındaki kilit nokta, roller değiştiğinde bizim de değişmemiz gerektiğidir." görüşünü paylaştı.

Stoltenberg, NATO üyesi 30 ülkenin ortak tehdit ve sorunları göz önünde bulundurarak yeni bir strateji belirlemesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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