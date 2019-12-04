Stoltenberg: NATO atik, aktif ve uyum sağlıyor

04.12.2019 12:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:00

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un beyin ölümü sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Böyle bir durum yok. NATO atik, aktif ve uyum sağlıyor" dedi.

Stoltenberg, NATO Liderler Toplantısı ana oturumunun düzenleneceği binaya girişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg, NATO liderleriyle olan görüşmede terörizmle mücadele, silahların kontrolü, Rusya ile olan ilişkiler gibi birçok konuya değinilmesini beklediğini söyledi.

Ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO'yla ilgili 'beyin ölümü' gerçekleşti yorumu üzerine gelen soruya Stoltenberg, "Böyle bir durum yok. NATO atik, aktif ve dünyadaki gelişmelere uyum sağlıyor. NATO tarihteki en başarılı ittifaktır, çünkü dünya değişirken biz de değişebildik. Müttefiklerimiz de artık daha fazla savunmaya yatırım yapıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA