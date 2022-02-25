Devlet ve hükümet başkanları video konferans yöntemiyle katıldığı NATO Zirvesi sonrasında açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg " Kremlin'in hedefleri Ukrayna ile sınırlı değil. Rusya, NATO'nun daha fazla genişlemesinden vazgeçmesi ve 1997'den sonra katılan Müttefiklerden asker ve altyapıyı çekmek için yasal olarak bağlayıcı anlaşmalar talep etti" dedi.

Stoltenberg konuşmasına şöyle devam etti;

Demirören Haber Ajansı - Dünya