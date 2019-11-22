Stoltenberg: Jeostratejik durumu nedeniyle Türkiye NATO için önemli

22.11.2019 16:34 | Son Güncelleme: 22.11.2019 16:34

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin NATO için çok önemli bir ülke olduğunu belirterek, "Bunu anlamak için haritaya bakmak ve Türkiye'nin jeostratejik durumunu incelemek yeterli. Bu, fikir ayrılığı bulunan konuları konuşmayı engellemeyecektir" dedi.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümü gerçekleştiği" şeklindeki yorumunu Fransız Le Figaro gazetesine değerlendiren Stoltenberg, "NATO, güvenlik konularında hayati önem taşıyor. Her gün bir milyara yakın insanı koruyarak ve savunmaya en büyük katkısını on yıllarca sürdürerek bunu kanıtlamıştır" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle