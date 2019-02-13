Stoltenberg, İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile Görüştü

Stoltenberg, İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile Görüştü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Stoltenberg, İngiltere Savunma Bakanı Williamson ile Görüştü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Birleşik Krallık Savunma Bakanı Gavin Williamson, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Williamson, ardından NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ikili görüşmede bulundu.

Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et