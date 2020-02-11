Stoltenberg: 'İdlib'deki saldırıları kınıyoruz, Suriye ve Rusya acilen saldırıları durdurmalı'
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Stoltenberg: 'İdlib'deki saldırıları kınıyoruz, Suriye ve Rusya acilen saldırıları durdurmalı'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Suriye yönetimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi.

11.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:45
Stoltenberg: 'İdlib'deki saldırıları kınıyoruz, Suriye ve Rusya acilen saldırıları durdurmalı'

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, yönetimi ve 'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi.


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Kaynak: Euronews.com

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