Stoltenberg: 'İdlib'deki saldırıları kınıyoruz, Suriye ve Rusya acilen saldırıları durdurmalı'
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Suriye yönetimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi.
11.02.2020 13:45 | Son Güncelleme: 11.02.2020 13:45
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "İdlib'deki saldırıları kınıyor, Suriye yönetimi ve Rusya'ya acilen saldırıları durdurma çağrısında bulunuyorum" dedi.
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Kaynak: Euronews.com