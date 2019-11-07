Stoltenberg görüşmesi
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de bir araya geldi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de bir araya geldi. Merkel ve Stoltenberg görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
VİDEO: Stoltenberg görüşmesi