Stoltenberg görüşmesi

Stoltenberg görüşmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de bir araya geldi.

07.11.2019 20:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:31
Stoltenberg görüşmesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in konuşması

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in konuşması BERLİN - Almanya Başbakanı Angela Merkel, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Berlin'de bir araya geldi. Merkel ve Stoltenberg görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA

VİDEO: Stoltenberg görüşmesi
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