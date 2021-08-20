Stoltenberg'den Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür
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Stoltenberg'den Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum." dedi.

Stoltenberg, NATO dışişleri bakanlarının toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin uzun yıllardır Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan sorumlu olduğunu, halen alanın operasyonunda kilit rol oynadığını ancak mevcut kriz nedeniyle diğer ülkelerden de destek alındığını söyledi.

"Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanan Stoltenberg, halihazırdaki en büyük sorunun tahliye edilecek kişileri havaalanına ulaştırmak olduğuna işaret etti.

Taliban'a mesaj

"Bakanlar, Afganistan'dan teröristlerin bizi yeniden tehdit etmesine izin vermemek konusunda anlaştı." diyen Stoltenberg, "Taliban, şiddete son vermeli ve tüm Afganların temel haklarına saygı göstermeli." ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, güçlerini çekerken risklerin farkında olduklarını ancak çöküşün hızını öngöremediklerini dile getirerek, alınacak çok ders olduğunu yineledi.

Pakistan'a çağrı

Stoltenberg, Pakistan'ın özel bir sorumluluğu olduğunu şu sözlerle aktardı:

"Bunun nedeni hem komşu olması hem de Taliban'la yakın ilişkileri. Dolayısıyla Pakistan'ın Afganistan'ın uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bir kez daha uluslararası terörizme yuva olmaması için özel bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum."

NATO Genel Sekreteri, küresel güç dengesindeki kaymanın ve özellikle Çin'in yükselişinin daha güçlü bir transatlantik bağ gerektirdiğine dikkati çekti.

Taliban'ı tanıma konusu

Stoltenberg, bakanların toplantıda diplomatik tanımanın yeni yönetimin tavırlarına ve uluslararası yükümlüklerine uyması şartlarına bağlı olacağı konusunda hemfikir olduklarını belirtti.

Bazı ülkelerin Taliban ile bu süreçte taktiksel ve operasyonel iletişime girmesinin ise diplomatik tanıma ile karıştırılmaması uyarısında bulunan Stoltenberg, "Bu iletişimin gerekli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Stoltenberg'den Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür
Stoltenberg'den Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür
Stoltenberg'den Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür
Stoltenberg'den Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür

Kaynak: Anadolu Ajansı

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür etti
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için...
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Özellikle Türkiye, ABD ve İngiltere'ye Kabil'deki havaalanının güvenliğini sağlamaktaki hayati rolleri için...
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Stoltenberg'den Türkiye'ye Kabil havaalanının güvenliğini sağlamaktaki rolü için teşekkür - Haberler
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