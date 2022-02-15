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Stoltenberg, Aliyev'le telefonda görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Stoltenberg, Aliyev'le telefonda görüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmeye dair sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Stoltenberg, "Enerji piyasaları üzerindeki etkileri de dahil olmak üzere, bölgesel güvenliği ve Rusya'nın Ukrayna içinde ve çevresinde askeri yığılmasını ele aldık" ifadelerini kullandı. Stoltenberg ayrıca, gaz arzını artırdığı ve Avrupa'nın, 'güvenilir bir enerji tedarikçisi' olduğu için Azerbaycan'a teşekkür ettiğini belirtti.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

Jens Stoltenberg, İlham Aliyev, Enerji, Rusya, Dünya, Haberler

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