Stokçuluk ne demek? Stokçuluk anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Stokçuluk, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Stokçuluk ne demek? Stokçuluk anlamı ne? İşte, Stokçuluk kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Stokçuluk kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Stokçuluk anlamı ne? Stokçuluk ne demek?
STOKÇULUK NE DEMEK?
Stok:
1. üretilip satışa hazır duruma getirilmiş, depolanmış malların toplam miktarı.
2. bir sanayi dalında kullanılan hammaddelerin, işlenmiş ya da yarı işlenmiş maddelerin tümü.
Haberler.com - Gündem
Haberi Kaydet