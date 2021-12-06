Stokçuluk ne demek? Stokçuluk anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Stokçuluk kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Stokçuluk anlamı ne? Stokçuluk ne demek?

STOKÇULUK NE DEMEK?

Stok: 1. üretilip satışa hazır duruma getirilmiş, depolanmış malların toplam miktarı. 2. bir sanayi dalında kullanılan hammaddelerin, işlenmiş ya da yarı işlenmiş maddelerin tümü.

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