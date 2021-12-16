Stokçuluk, LPG rafinecileri ve limanlara ilişkin düzenleme, Komisyon'da (2)

KANUN TEKLİFİ, KOMİSYON'DA KABUL EDİLDİ

Tbmm Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülen, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifle; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanlara işletme hakkı veriliyor. Bu kapsamda başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde sözleşmelerin süresinin 49 yıla kadar uzatılması amaçlanıyor.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara LPG piyasasında lisans verilmeyecek. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi yapmak üzere lisans alan tüzel kişiler, kanunla belirtilen tarihle birlikte; işletmeye girecek kapasite artışları için yerli katkı fiyatından yararlanabilecek. Böylece yurt içinde üretilen mekanik veya elektro mekanik aksamı kullanan üreticilerin, fiyatlarına ilave artış yapma imkanı getirilecek.

Haber : Besti KARALAR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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