Stokçuluk, LPG rafinecileri ve limanlara ilişkin düzenleme, Komisyon'da

STOKÇULUĞA ağır cezalar getirilmesi, LPG piyasasındaki rafinericilerin kapsamının genişletilmesi ve limanlara işletme hakkı verilmesi gibi düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu, AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız başkanlığında 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı. Komisyon Başkanı Altunyaldız, stokçuluk, LPG rafinericileri ve limanların işletilmesine ilişkin düzenlemeler öngeren teklifle, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak, dış ticaretteki rekabetçi gücünü geliştirecek, ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı hızlandıracak yatırımların genişletilmesinin amaçlandığını söyledi.

Komisyon'da, teklifin geneli üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Son Dakika Haberleri

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