Stokçuluğa karşı caydırıcılığın artırılmasını içeren kanun teklifi kabul edildi

STOKÇULUĞA karşı caydırıcılığının artırılmasına dönük düzenlemeler de içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, limanların işletme hakkı ve stokçulukla mücadele gibi düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, oylanarak kabul edildi. Teklife göre; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanlarına işletme hakkı verilerek sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde sözleşmelerin süresi 49 yıla kadar uzatılıyor.

Haber: Nursima ÖZONUR/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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