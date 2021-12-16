Stokçuluğa ağır cezalar getiren Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi - Haberler
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Stokçuluğa ağır cezalar getiren Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi

Stokçuluğa ağır cezalar getiren Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Stokçuluğa ağır cezalar getiren Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi.

MUĞLA (İHA) - Stokçuluğa ağır cezalar getiren Kanun Teklifi Sanayi Komisyonu'nda kabul edildi.

Ak Parti Muğla milletvekili Yelda Erol Gökcan ve AK Parti Zonguldak İstanbul milletvekili Ahmet Çolakoğlu ile 39 AK parti milletvekilinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda kabul edildi.

Teklif ile, stokçuluğa ağır cezalar gelecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Odalar ve Borsalar Kanunu uyarınca tahsil edilecek tutarlar 31/12/2023 tarihine kadar oda ve borsa üyeleri hakkında icra takipleri durdurulmasına yönelik düzenleme bulunuyor.

LPG dağıtıcılarına yönelik düzenleme yapılıyor.

Özelleştirilen limanlarla ilgili olarak düzenleme bulunuyor. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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