Stokçuluğa 2 milyon TL'ye kadar para cezası getiriliyor - Haberler
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Stokçuluğa 2 milyon TL'ye kadar para cezası getiriliyor

Stokçuluğa 2 milyon TL'ye kadar para cezası getiriliyor
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Güncel

Stokçuluğa 2 milyon TL'ye kadar para cezası getiriliyorAK Parti, stokçuluk yapanlara ağır cezalar getiren 8 maddelik Yasa Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Stokçuluğa 2 milyon TL'ye kadar para cezası getiriliyor

Ak Parti, stokçuluk yapanlara ağır cezalar getiren 8 maddelik Yasa Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Stokçuluk yapanlara 100 bin TL ile 2 milyon TL arasında ceza verilecek.

Ak Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökçan ve 41 milletvekilinin imzasını taşıyan 8 maddelik bazı kanunlarda değişiklik öngören yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Teklifle uygulamada ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması amacıyla bazı kanunlarda değişiklikler yapılması amaçlanıyor.

LİMANLARIN İŞLETME SÜRELERİ 49 YILA ÇIKARILIYOR

Teklifle; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait bazı limanlarına işletme hakkı veriliyor. Bu kapsamda başvuru gerçekleştirilmesi ve sözleşmeden kaynaklanan tüm yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde sözleşmelerin süresinin 49 yıla kadar uzatılması amaçlanıyor.

STOKÇULUK YAPANLARA 100 BİN TL İLE 2 MİLYON TL PARA CEZASI GELİYOR

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu'nda yapılan değişiklik ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulması yasaklanıyor. Kamuoyunda 'stokçuluk' olarak bilinen faaliyetler de yeniden düzenleniyor. Buna göre; yapılan değişiklik ile bu faaliyetlerde bulunanlar hakkında uygulanacak müeyyide ağırlaştırılarak cezanın etkinliğinin ve caydırıcılığının artırılması amaçlanıyor. Ayrıca, cezanın alt ve üst sınırları ile bu sınırlar arasındaki fark yeniden belirleniyor. Bu çerçevede stokçuluk yapanlara daha önce verilen alt sınır 50 bin TL, üst sınır 500 bin TL olan cezalar yeni kanunla, alt sınır 100 bin TL ile üst sınır 2 milyon TL olarak belirleniyor.

Haber :  Besti KARALAR/ANKARA,


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