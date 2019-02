- Stokçuların fıstık oyunu baklavayı olumsuz etkiliyor

"Köylüden ucuz alıyorlar, mal bittikten sonra fiyatlar yükseliyor"

Tarladan 35 liraya çıkan fıstık tezgahlarda 100 liraya kadar satılıyor"

Fıstık tarlada ucuz, tezgahta uygun, baklavada pahalı

Fıstık fiyatları düştü ama baklava fiyatları aynı seyrinde

GAZİANTEP - Gaziantep'te geçtiğimiz yılın başlarında yükselip gündemi yoğun şekilde meşgul eden, yazın yaşanan yüksek rekolteyle düşüş eğilimi gösteren Antep Fıstığında stokçuların oyunuyla fiyatlarda yaşanan dengesizlikler dikkat çekiyor. Tarlada uygun fiyatlara satılan fıstık, stokçuların oyunuyla tezgaha gelene kadar birçok artış yaşıyor, buna paralel olarak baklava fiyatlarında yaşanan yükseliş ise tepki çekiyor.

Gaziantep'te fıstık ve baklava fiyatları tartışılmaya devam ediyor. Özellikle 2018 yılında artan ve ülke gündemini yoğun şekilde meşgul eden, devlet tarafından desteklenmediği vurgulanan Antep Fıstığında stokçuların oyunu yeni bir artışa neden oluyor. Geçtiğimiz yaz var yılını yaşayan ve yüksek rekolteyle yüzleri güldüren Antep Fıstığı, yüksek baklava fiyatları nedeniyle tekrar gündem olmaya başladı. Önümüzdeki yaz yok yılını yaşayacak olan fıstıkta nasıl gelişmeler yaşanacağı merek konusu olurken, tarladaki çiftçi artışların sebebi olarak tüccarları yani stokçuları gösterdi.

"Fıstık fiyatları tarlada düşük ama tezgahta yüksek"

Gaziantep'te yaşayan ve yıllardır fıstık üreticiliği yaptığını söyleyen Adem Tanrıöver, "Geçtiğimiz dönem fıstığın var yılıydı ve rekoltemiz güzeldi. Bu sene geçen yıl topladığımız fıstığın beşte birini toplayabilirsek iyi diyeceğiz. Fiyatlarımız tarlada düşük ama tezgahta yüksek. İnşallah bizden alınırken fiyatlar biraz daha yüksek olursa bu yazı kurtarabiliriz. Yani şuan piyasa durgun, biz yaş fıstığı yazın 17-18 liraya satıyorduk, şuan bu fiyat çiftçide 30-31 lira civarında ama bizim bunu 35 liradan yüksek fiyata satmamız lazım. Yani biz üretici olarak fiyatların çiftçiden alınırken biraz daha yüksek olmasını istiyoruz. Stokçular yazın malı köylüden ucuz ucuz topluyorlar. Köylüden ucuz aldıktan sonra köylünün malı bitince de fıstık ister istemez yükseliyor. Bu da stokçuya yarıyor. Biz bunu bir hassasiyet gösterilmesini istiyoruz" dedi.

"Fıstık fiyatı artınca baklava fiyatı da artıyor ama fıstık fiyatı düşünce baklava fiyatı düşmüyor"

Fıstık fiyatlarının baklava fiyatlarına olan etkisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Tanrıöver, "Bir de garip bir şey var, fıstık fiyatları artıyor ve hemen baklava fiyatları da artıyor ama fıstık fiyatları düşünce baklava fiyatları düşmüyor. Bu durum hem üreticiyi hem de vatandaşı mağdur ediyor. Buna bir çözüm bulunması lazım" ifadelerine yer verdi.

"Antep Fıstığı'na fındığa verildiği gibi bir destek verilmesini istiyoruz"

Bir başka fıstık üreticisi Mustafa Tanrıöver ise, "Devletimiz fındığa bir çok konuda destek veriyor ama fıstığa aynı destekler verilmiyor. Biz üreticiler ve çiftçiler olarak Antep Fıstığı'na da destek verilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Baklavaya ilgi her zamanki gibi yüksek, fiyatlar son bir kaç ayda değişmedi"

Gaziantep'te baklavaya olan ilginin her şeye rağmen yüksek olduğunu ve son dönemlerde fiyatların değişmediğini vurgulayan baklava üreticisi Orhan Kabak, "Baklavaya ilgi her zamanki gibi yüksek, yani Gaziantep'te ne kadar fazla turist gelirse ilgi de o kadar fazla olur. Yerli halkın ilgisi ise standart şekilde devam ediyor ama son günlerde yaşana ekonomik dengesizlikler baklavayı da ister istemez olumsuz etkiliyor. Yani fiyatlarımız da uzun zamandır standart şekilde devam ediyor. Şuan normal baklavanın kilosu 85 liradan satılıyor. Öte yandan fıstık fiyatları da düşünüldüğü gibi abartılacak derecede değil ama son birkaç aya göre tabiki de biraz yükselme var. Fakat bunun etkili olduğu söylenemez yani şuan baklavalık kuş boku diye tabir edilen iç fıstığın fiyatı 125 ile 140 lira arasında gidip geliyor" şeklinde konuştu.

"Kurdaki dalgalanma fıstık fiyatlarını da etkiledi"

Gaziantep'teki meşhur Karagöz Caddesi üzerinde fıstık alım-satımı yapan Mehmet Deniz isimli esnaf ise, "Biz bu sene rekolte yüksekliği nedeniyle bir düşüş bekliyorduk ama kur fiyatlarındaki dalgalanma fıstık fiyatlarını da etkiledi. Yani toplanan ürünün büyük bir kısmı ihracata gitti. Yani eldeki Antep Fıstığı ihracata gidince de beklenen düşüş tam olarak yaşanmadı. Şuan itibariyle geçen yıla göre yüzde 10-12 civarında bir düşüş var ama istenilen beklenilen düşüş yok maalesef. Kavrulmuş Antep Fıstığı fiyatı şuan itibariyle 45 lira ile 65 lira arasında değişiyor. Baklavalık iç fıstığı ise 90 lira ile 120 lira arasında satmaktayız. Yani perakende olarak 120 liraya sattığımız fıstık kuş boku diye tabir edilen has baklavalık fıstıktır. Bu baklavalık fıstık deyim yerindeyse yeşil altındır ve buna olan ilgi hep yüksek. Fıstığa olan rağbette şuanlık bir sıkıntı yok" diye konuştu.

