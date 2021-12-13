"Stokçulara karşı yaptırımlar arttırılmalı"

SEYHAN, ADANA (İHA) - Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) Başkanı Şamil Seyhan, stokçuluğun piyasada azalan malların fiyatlarını yükselttiğini belirterek, "Bu zamanlarda devletimizin yanında olmak yerine kendi çıkarları uğruna vatandaşlarımızı da mağdur edenlere yaptırımların arttırılması gerekiyor" dedi.

Seyhan, son zamanlarda gündemde olan ve birçok vatandaşı mağdur eden stokçuluk üzerine açıklamalarda bulundu. Stokçuluğun önüne geçilmesi için yetkililere seslenen Şamil Seyhan, "Son zamanlarda dolar kurunun yükselmesiyle stokçuluğun arttığı duyumları bizleri üzmektedir. Bu zamanlarda devletimizin yanında olmak yerine kendi çıkarları uğruna vatandaşlarımızı da mağdur edenlere yaptırımların arttırılması gerekiyor. Stokçuluk, piyasada azalan malların fiyatların yükselmesinden başka bir şey getirmeyecektir. Bu da vatandaşlarımızın zararına olacaktır. Yetkililerin acilen bu duruma müdahale etmesi gerekmektedir. Bizler zor günlerde birbirine kenetlenen bir milletiz. Bu sayede dışardan ve içerden gelen her türlü tehlikeye karşı bu zamana kadar ayakta durduk. Bu birlik beraberlik bozulmadıkça devletimize hiçbir güç zarar veremeyecektir. Ekonomide yaşanan bu dalgalanmada da bir olmalıyız. Kısa sürede bu süreci atlatmalıyız. Herkes elini taşın altına koymaz ise ilerleyen süreçte daha tehlikeli durumlarla karşılaşabiliriz" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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