Stokçulara 81 İlde Ani Denetim
Ticaret Bakanlığı, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyumlar üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı.
Ticaret Bakanlığı, son dönemde finansal piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsat bilen bazı spekülatörlerin çeşitli ürün ve ürün gruplarında arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışları yaptığı yönündeki duyumlar üzerine saha denetimlerini sıklaştırdı.
Kaynak: Dunya.com