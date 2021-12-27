STOK VE FAHİŞ FİYAT ARTIŞI DENETİMİ YAPILDI

Stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için ilçemizde denetimler yapılıyor.

Kurlardaki hareketlilik sebebiyle yaşanan haksız kazancın önüne geçmek adına Zabıta, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki marketlerde etiket fiyatlarını tek tek denetledi.

Haksız Kazancın elde edilmesini engellemek amacıyla İlçe merkezinde denetime çıkan ekipler marketten rastgele seçtikleri ürünlerin etiket fiyatları ile kasa fiyatı ve geçmiş ayların fiyatlarını karşılaştırdılar. Öte yandan raflarda ki gıdaların son kullanma tarihlerine kadar denetleyen ekipler, Koronavirüsten korunmak için yapılması gereken kuralları da hatırlattılar.

Etiket uyuşmazlığı, ve fahiş fiyatların tespiti halinde cezai işlemlerin uygulanacağını belirten Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Erol Zirek, "Satılan ürünlerde meydana gelen dalgalanmalara karşı denetimlerimizi arttırdık. Market raflarındaki ürünlerin satış fiyatı, birim fiyatlarının yanı sıra birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, son kullanma tarihlerini de kontrol ediyoruz. Kurlardaki dalgalanmaları fırsat bilip vatandaşlarımızın zorda kalmalarına sebebiyet veren iş yerleri hakkında yasal işlem başlatıyoruz. Söz konusu denetimlerimiz kapsamlı bir şekilde tüm ilçede hız kesmeden devam edecektir" dedi.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

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