Stok artışıyla petrol fiyatları düştü Amerikan Petrol Enstitüsü'nün son verileri ABD'de petrol stoklarının 8.73 milyon varil yükseldiğini gösterince, petrol fiyatları düştü.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün son verileri ABD'de petrol stoklarının 8.73 milyon varil yükseldiğini gösterince, petrol fiyatları düştü. Küresel piyasalarda artan risk iştahına bağlı olarak 1,700 dolara kadar düştükten sonra, gelen güvenli liman alımlarıyla 1,720 dolar sınırına yükseldi.

Gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0.40 düşüşle 34.87 dolara, ABD Batı Teksas Hafif petrolünün varil fiyatı da yüzde 1.02 düşüşle 31.83 dolara geriledi.

Küresel emtia piyasalarında;gümüş, yüzde 0.42 artışla 17.34 dolar,altın, yüzde 0.57 artışla 1,719.43 dolar,bakır, yüzde 1.21 artışla 5,369.00 dolar,platin, yüzde 0.34 artışla 838.40 dolar,paladyum yüzde 1.59 artışla 1,973.71 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 375 liraya, çeyrek altın 618 liraya, Cumhuriyet altını da 2,462 liraya yükseldi.

Kaynak: DHA