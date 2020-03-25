Stok adedinde İstanbul, pazarlama süresinde Muğla ilk sırada Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com, Türkiye'deki toplam konut stok adet ve konut pazarlama sürelerine dair verileri açıkladı.

Türkiye genelinde toplam konut stok adedi 938.474; ortalama konut metrekare satış fiyatı 2.229TL, ortalama konut pazarlama süresi ise 70 gün.

REKOR MUĞLA'DA METREKARE SATIŞ FİYATI: 4.508 TL

Teknoloji odaklı gayrimenkul değerleme platformu Endeksa.com'un verilerine göre Türkiye'de konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu iller sırasıyla Muğla, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Antalya, Balıkesir, Yalova ve Isparta. Muğla'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 4.508 TL, İstanbul'da 3.614 TL, İzmir'de 2.946 TL, Aydın'da 2.526 TL, Çanakkale'de 2.374 TL, Antalya'da 2.365 TL, Balıkesir'de 2.358 TL, Yalova'da 2.218 TL, Isparta'da ise 2.198 TL.

STOK ADEDİ EN YÜKSEK İL İSTANBUL

Endeksa verilerine göre konut stok adedi en yüksek olan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Balıkesir, Aydın, Adana, Kocaeli ve Mersin. İstanbul'da 266.883, Ankara'da 138.037, İzmir'de 76.516, Antalya'da 47.550, Bursa'da 29.013, Balıkesir'de 26.619, Aydın'da 26.098, Adana'da 23.505, Kocaeli'de 21.940, Mersin'de ise 19.883 adet konut stoku bulunuyor. Konut stokunun en düşük olduğu iller ise Şırnak, Ardahan, Tunceli, Bayburt, Gümüşhane, Muş, Ağrı, Iğdır, Artvin ve Bitlis.

KONUT PAZARLAMA SÜRESİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU İL MUĞLA

İl bazında konut pazarlama süreleri incelendiğinde pazarlama süresinin en yüksek olduğu illerin sırasıyla Muğla, Karabük, Tunceli, Trabzon, Düzce, Kastamonu, Kütahya, Giresun ve Bursa olduğu görülüyor. Muğla'da ortalama konut pazarlama süresi 92 gün, Karabük ve Tunceli'de 90 gün, Trabzon ve Düzce'de 89 gün, Kastamonu'da 88 gün, Kütahya ve Giresun'da 86 gün, Bursa'da ise 84 gün.

KONUT PAZARLAMA SÜRESİ EN DÜŞÜK İL IĞDIR

Endeksa verilerine göre, konut pazarlama süresinin en düşük olduğu iller ise Iğdır, Adana, Şırnak, Bayburt, Bitlis, Van, Adıyaman, Ardahan, Siirt ve Erzincan. Iğdır ve Adana'da ortalama konut pazarlama süresi 60 gün, Şırnak, Bayburt, Bitlis, Van ve Adıyaman'da 61 gün, Ardahan, Siirt ve Erzincan'da ise 62 gün.

Kaynak: Bültenler