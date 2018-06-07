Stockholm Saldırganı Rahmet Akilov'a Ömür Boyu Hapis Cezası

Geçen yıl İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlediği kamyonlu saldırı ile 5 kişinin ölümüne yol açan Özbekistan vatandaşı Rahmet Akilov, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Sığınma başvurusu reddedilen Akilov çalıntı bir bira kamyonuyla Ahlens adlı mağazaya dalmış, saldırıda 10 kişi de yaralanmıştı.

Mahkeme saldırının "terör eylemi" olduğuna hükmetti.

40 yaşındaki Akilov dava sırasında IŞİD militanlarına karşı küresel çapta verilen mücadeleye katkısı nedeniyle İsveç'i cezalandırmak istediğini söylemişti.

IŞİD ise saldırıyı üstlenmemişti.

Saldırının ardından kaçan Akilov kısa süre içinde tutuklanmış, polis tarafından sorgulandığı sırada suçunu itiraf etmişti.



Rahmat Akilov kimdir?

İsveç polisi, IŞİD sempatizanı Akilov'un güvenlik güçlerince bilinen bir isim olduğunu duyurmuştu.

Polis ayrıca Akilov'un İsveç'te 2014'te oturma izni için yaptığı başvurunun 2016'da "ülkeyi terk etmek için 4 haftası olduğu" söylenerek reddedildiğini açıklamıştı.

İsveç medyasında Akilov'un Özbekistan'daki eşini ve 4 çocuğunu geride bıraktığı, Şubat ayında da arananlar listesine girdiği yönünde haberler çıkmıştı.