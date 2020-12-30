STOCKHOLM - İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi
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STOCKHOLM - İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi

30.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 10:57

İsveç'in Uppsala kentinde bir camiye içerisinde beyaz toz bulunan tehdit mektubu gönderildi.

İsveç'in Uppsala kentinde bir camiye içerisinde beyaz toz bulunan tehdit mektubu gönderildi.

Devlet televizyonu SVT'ye açıklamada bulunan cami sözcüsü Shadi Kasskeen, mektupun içinde beyaz toz ile birlikte tehdit mesajı çıktığını söyledi.

Kasskeen, "Beyaz toza dokunmadık. Doğrudan polise haber verdik. Tehdit mesajında ise, 'sizi burada istemiyoruz' mesajı vardı. Camiye gelen cemaat bu olaydan dolayı korktu. Çünkü ilk defa böyle bir olayla karşılaşmadık. Daha önce de camimiz tehdit aldı." dedi.

Uppsala Emniyetinden yapılan açıklamada, mektupla gönderilen beyaz tozun yapılan incelemede zararsız olduğunun belirlendiği, nefret ve tehdit suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

STOCKHOLM - İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi
STOCKHOLM - İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi
STOCKHOLM - İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi
STOCKHOLM - İsveç'te camiye tehdit mektubu gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atila Altuntaş

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