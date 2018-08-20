Stockholm'de Üç Km'lik Kitap Pazarı

İsveç'te bu yıl 28'incisi düzenlenen Müzik ve Sanat Festivali kapsamında başkent Stockholm'ün merkezinde trafiğe kapalı Drottningatan Caddesi'nde 3 kilometrelik kitap pazarı kuruldu. Kitap tezgahlarına civar kentlerden kitapseverler akın etti.

Stockholm'de doğup büyümüş Oktay İkiz, "Üniversite okuyorum. Bugün 28 seneden beri yapılan Stockholm'ün kitap pazarına geldim. Yılda bir sefer Stockholm Kültür ve Sanat Festivali içinde düzenlenen bu etkinliği İzmir'de yapılan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki ile kıyaslayabiliriz" dedi.