Stockholm'de "Müslüman Aileler Günleri" Büyük İlgi Gördü

İsveç'in başkenti Stockholm'de her sene yapılan "Müslüman Aileler Günleri", yoğun katılımla gerçekleşti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Hıristiyanların Paskalya haftalık tatilinden faydalanarak her yıl yapılan 'Müslüman Aileler Günleri'ne bu sene de yoğun katılımla gerçekleşti. Finlandiya Norveç ve Danimarka gibi komşu ülkelerden vatandaşların da katıldığı etkinliğe yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Etkinlik kapsamında düzenlenen seminerlerde, üniversitelerden akademisyenler ve din adamları konuşma yaptı.

Seyahat acentelerinin Hac ve Umre rezervasyonları yaptığı etkinlikte, Alanya ve KKTC'de villa ve daire satan bir emlak firması da katıldı. Türkiye'den ve KKTC'den ev almak isteyen katılımcılar, firmadan konu hakkında bilgi edindi. İsveç'te yaşayan Arap Bosna Hersekli ve Somalili Müslümanların tercihi ise Alanya oldu.

Emlak firması sahibi Durmuş Özgen, "Müslüman Aileler Etkinliği'ne ilk kez katılıyoruz. Doğrusunu isterseniz bu kadar ilgi beklemiyorduk. Bu sebeple çok şaşkınız. İsveç'te yaşayan Müslümanlar Türkiye'yi seviyor. Tatillerini Türkiye'de geçirmek ve emekli olduklarında da Türkiye'de yaşamak istiyorlar. Biz de onları ev sahibi yapıyoruz. Burada çeşitli etkenler var. Türkiye'nin Müslüman ülke olması onları çekiyor. En mühimi Alanya'da bulunan kadınlar plajı ailelerin çok ilgisini çekiyor. Kadınların bağımsız olarak denize girebilecekleri bir ortam. Bu etkinlik bize ve Türkiye'mize çok faydalı oldu" şeklinde konuştu. - STOCKHOLM